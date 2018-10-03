«اقتصادية دبي» تطلق نسخة مطورة من تطبيق «بوابة الملكية الفكرية»

المصدر: دبي - البيان

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إطلاق النسخة المطورة من تطبيق «بوابة الملكية الفكرية»، الخاص بتلقي شكاوى التعدي على العلامات التجارية، ويعد التطبيق بمثابة قفزة في الخدمات المقدمة من قبل اقتصادية دبي، والانتقال من البوابة الإلكترونية إلى تطبيق ذكي يستقبل جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية بدءاً من استقبال الشكاوى وفتح الملفات بطريقة سلسلة وعلى مدار الساعة ودون الحاجة إلى زيارة الدائرة.

5 لغات ‎

ويتوفر تطبيق «بوابة الملكية الفكرية» بخمس لغات مختلفة وهي: العربية، والإنجليزية، والإيطالية، والفرنسية، واليابانية، لتسهيل عملية تقديم الطلبات لأصحاب العلامات التجارية العالمية، كون أغلب العلامات التجارية العالمية المشهورة تتحدث بتلك اللغات.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تعزيز أداء قطــاع الأعمــال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة في التحول من الإجراءات اليدوية إلى التحول الذكي، الأمر يخدم بدوره المصالح الاقتصادية للتجار والموردين وأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية من القطاع الخاص.

‎وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: يتماشى إطلاق التطبيق مع توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى الانتقال من الإجراء التقليدي إلى التحول الذكي، والوصول باستدامة التنمية الاقتصادية إلى أعلى مستويات التنافسية العالمية، حيث يتيح تطبيق بوابة الملكية الفكرية لأصحاب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية تقديم شكاوى من أي مكان حول العالم دون الحاجة للقدوم إلى مبنى اقتصادية دبي.

وسيلغي التطبيق الحاجة لزيارة المراجعين من مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات التجارية بنسبة 100%، حيث تتيح البوابة بعد تقديم الشكوى ودفع الرسوم المحددة، من الاطلاع مباشرة على خط سير القضية والحصول على نتائجها وبيانات الضبطيات فور إتمامها.

مبادرات

‎وأضاف لوتاه: تعمل اقتصادية دبي على إطلاق المبادرات التي من شأنها إسعاد المتعاملين ورفع مستوى الرضا العام للجمهور من رجال الأعمال وأصحاب العلامات التجارية وكذلك المستهلكين، ويسعدنا إطلاق تطبيق بوابة الملكية الفكرية في نسخته الجديدة، بعد أن تم إطلاقه منذ عامين على هيئة بوابة إلكترونية، حيث نسعى إلى تقديم خدمات متميزة ومبتكرة لأصحاب المصلحة من مالكي العلامات التجارية، ومكاتب المحاماة، ومالكي حقوق الملكية الفكرية، والوكالات التجارية، إذ بات بالإمكان تقديم الشكوى وفتح ملف القضية عبر تطبيق «بوابة الملكية الفكرية»، بالإضافة إلى متابعة العمليات الرقابية والتفتيش الدوري.