ولي عهد دبي يستقبل رئيسة مالطا

المصدر: دبي ـ وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في صالة التشريفات بمركز دبي التجاري العالمي صباح أمس، رئيسة جمهورية مالطا ماري لويز كوليرو بريكا والوفد المرافق. ورحب سموه بالضيفة وناقشا عدداً من المواضيع المتصلة بالمرأة والثقافة والسياسة وغيرها من الأمور المتصلة بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين.

وتناول الحديث بين سموه ورئيسة مالطا سبل تعزيز التعاون وبناء شراكة استثمارية بين الجانبين خاصة بقطاعي النقل الجوي والسياحة. وأعربت لويزكوليرو بريكا عن رغبتها وحكومة بلادها في توسيع آفاق الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص لما فيه مصلحة الطرفين المشتركة.

وأشادت بالنهضة الكبيرة التي طالت مختلف قطاعات ومناحي الحياة في الإمارات وباتت محط أنظار وإعجاب الآخرين حول العالم خاصة مالطا.

وأبدت إعجابها بتمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها ودعهما من قبل قيادتها الرشيدة حتى تبوأت مراكز قيادية ومناصب عليا في الدولة بشكل يثير الإعجاب والاحترام لدولة الإمارات وقيادتها وحكومتها.

وشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مالطا على ما تكنه من احترام لدولتنا ورغبتها في توطيد علاقات الصداقة والتقارب بين البلدين، مؤكداً أن قيادة دولة الإمارات منفتحة على جميع الدول والشعوب في شتى الميادين، لاسيما بناء علاقات إنسانية وثقافية وسياحية مع الدول الصديقة، ما يتيح لشعوبها المزيد من التعاون والتقارب، وتحقيق السعادة والاستقرار لشعبنا وتلك الشعوب.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من المسؤولين وفرانك جاليا سفير جمهورية مالطا لدى الدولة.