«إينوك» توقّع اتفاقية مع «إينيميد» لتعزيز حضورها في مالطا

المصدر: دبي- البيان

وقّعت مجموعة «إينوك» مذكرة تفاهم مع شركة «إينيميد» لتوزيع وتزويد الوقود المملوكة لحكومة مالطا، لتعزيز التعاون في المشاريع الرئيسية في مالطا وغيرها من الأسواق العالمية. وتأتي الشراكة الجديدة ضمن جهود المجموعة الرامية إلى تعزيز حضورها العالمي والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «إينوك» باستكشاف الفرص التنموية وسبل التعاون المستقبلي بين الشركتين. وتنسجم هذه الخطط في المضمون والأهداف مع استراتيجية المجموعة في توسعة نطاق حضورها العالمي في مجال تزويد وتوزيع الوقود.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: تتمتع مالطا بموقع استراتيجي على تقاطع عدد من أكثر المحاور التجارية نشاطاً، والتي تحمل أكثر من 120 مليون طن من المنتجات النفطية، ما يجعلها من مراكز الشحن العالمية الرئيسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتوفر هذه المقومات بالنسبة لنا في «إينوك» فرصاً مهمة لعقد شراكات استراتيجية توسع نطاق عملياتنا عالمياً، وتساهم في تغطية الطلب المتنامي على الوقود. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع «إينيميد» ستعزز خططنا التنموية في مالطا، إضافة إلى دورها في توطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات ومالطا.