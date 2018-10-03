تمويل من صندوق محمد بن راشد للابتكار لـ«بيور هارفست»

المصدر: دبي- البيان

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي يديره مصرف الإمارات للتنمية، أمس، عن تمويل قيمته 5.5 ملايين درهم إماراتي لصالح شركة «بيور هارفست» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

وتهدف «بيور هارفست»، المتخصصة في ابتكارات الزراعة المستدامة، إلى معالجة قضايا الأمن الغذائي وندرة المياه في دولة الإمارات مع تحقيق كفاءة استخدام الموارد والتغلب على تحديات المناخ المحلي. وتركز الشركة التي تأسست في أكتوبر 2016، على إنتاج الفاكهة والخضراوات في المناخات القاسية والجافة باستخدام التقنيات الهولندية الرائدة عالمياً في مجال الزراعة المائية والتحكم في المناخ. وسيتم استخدام التمويل لبناء أول بيت زجاجي خاص بشركة بيور هارفست في منطقة ناهل بمدينة العين وبدء مرحلة ما قبل الإنتاج.

وقال هيثم قمحية، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: يسرنا أن ندعم شركة بيور هارفست. حيث يلعب قطاع الأعمال اليوم دوراً حاسماً في تحقيق طموحات الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنتاج الأغذية ذات الجودة العالية باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ومع استمرار نمو محفظة مشاريع صندوق محمد بن راشد للابتكار، نتطلع بشكل استباقي إلى التفاعل مع رواد الأعمال الذين يدفعون حدود الابتكار بهدف تقديم حلول فريدة لتحديات اليوم.

كما نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع فريق «بيور هارفست» للمساعدة في تسريع نموهم هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء المنطقة ومعالجة قضايا الأمن الغذائي. وتماشياً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للابتكار، يستكشف صندوق محمد بن راشد للابتكار عملية تمويل الشركات المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والمياه والتكنولوجيا والفضاء.

ومن المتوقع أن يؤدي نهج «بيور هارفست» القائم على تكنولوجيا الزراعة في المناطق الجافة إلى حدوث تحول إيجابي في قطاع الزراعة على مستوى المنطقة، من خلال جعل عملية إنتاج الفواكه والخضروات الطازجة متاحة طوال العام. ومن خلال أساليب الزراعة المتطورة والموفرة في استخدام الموارد وتقنيات إدارة المناخ، وتطوير تقنيات الزراعة التي تخضع للرقابة البيئية.