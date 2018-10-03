«كومغو».. منصة بلوك تشين لتمويل تجارة السلع

المصدر: دبي- البيان

قامت خمس عشرة مؤسسة من كبرى الشركات في العالم تتضمن مصارف وشركات تجارية وشركة تفتيش وشركة رائدة في مجال الطاقة بتأسيس مشروع مشترك يُعرف باسم «كومغو». وسيعمل هذا المشروع على رقمنة قطاع تجارة وتمويل السلع الأساسية من خلال منصة مفتوحة تعتمد على تقنية البلوك تشين. وتعتبر «كومغو» منصة آمنة تشكل جزءاً من نظام عالمي ناشئ يهدف إلى تحسين التدفق الإجمالي لعمليات السلع الأساسية.

وتشمل قائمة مؤسسي الشركة الجديدة، أعضاء من «إيه.بي.إن امرو». و«بي إن بي باريبا» و«سيتي بنك» ومجموعة «كريدي أجريكول» و«جونفور» ومجموعة «إي أن جي» وشركة «كوتش سابلاي آند تريدنغ» و«ماكواري» و«ميركوريا» وبنك و«ناتيكسيس» و«رابو بنك»، و«شيل» Shell و«أس جي أس» SGS و«سوسيتيه جنرال».