«سويفت» تطرح أداة تحليلية لذكاء الأعمال ضمن «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سويفت» طرح أداة تحليلية لذكاء الأعمال ضمن «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» والتي ستشكّل مورداً جديداً تستطيع المصارف بواسطته أن تكتسب معلومات أكثر شمولية عن تدفّقات حركة «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية». وستسمح التحليلات المميّزة للأسواق وللمعطيات التنافسيّة التي توفّرها الأداة للمؤسسات الماليّة بالحصول على معلومات موثوقة ومرتكزة على الحقائق لفهم تحرّكات وسرعة إرشاداتها المتعلّقة بالمدفوعات.

وهذا سيسمح لتلك المؤسّسات بتحسين مسارات مدفوعاتها وبتوجيه استراتيجياتها في مجال المدفوعات العابرة للحدود. كما وستمكّن الأداة المؤسسات المالية من ضبط اتفاقيات مستويات الخدمة مع المصارف المراسلة التي تتعامل معها، ممّا يؤدي إلى تسجيل تكاليف أقلّ وإنجاز المدفوعات بسرعة أكبر، الأمر الذي سيفضي في نهاية المطاف إلى تقديم خدمة أفضل للعملاء.

ومن خلال رصد ومراقبة مدفوعات على مستوى البلدان وعلى مستوى ممرّات الدفع بين البلدان، وكذلك على مستوى العملات، ستستطيع المؤسسات المالية أن تطّلع على نِسب نشاطاتها وعلى ممارسات الأسواق.

وقال أونور أوزان، رئيس «سويفت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: تُقبل المصارف في منطقة الشرق الأوسط على تبنّي«خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية». وبإضافة الأداة التحليلية، سيتمكّن أعضاء شبكتنا من الحصول على المعلومات المعقّدة وتحليلها والاطلاع كذلك على الحركة الكلية التي تمرّ على شبكة سويفت بشكل أسهل من خلال منصة متطوّرة. وقد كان من الواضح لنا أثناء مؤتمر «سويفت» الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط الذي انعقد في دبي أن المصارف الإقليمية تريد الحصول على بيانات وأدوات تزوّدها بمعلومات عن الأعمال.