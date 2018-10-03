«ساويرس» تطلق «أورا» للتطوير العقاري في المعرض

المصدر: دبي - البيان

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي» في دبي أمس الإطلاق الرسمي لشركة «أورا» للتطوير العقاري إحدى شركات مجموعة ساويرس التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

تمتلك «أورا» مشاريع مختلفة ورئيسية كمشروع سيلفرساندس في غرينادا، مشروع الثمانية عشر في إسلام آباد، ومشروع مرسى آيا نابا في قبرص، هذا وبالإضافة إلى إطلاق مشروع جديد على الساحل الشمالي لمصر.

وقال نجيب ساويرس: «أحلامنا كبيرة، تصاميمنا تنفذ لتحدث فرقاً وسعادة محققة. نحن نتبنى وندعم الإبداع والابتكار والاستدامة في مشاريعنا، ونريد أن ينظر إلى «أورا» كختم للتميز في مشاريعنا الحالية والمستقبلية. إذا نظرت إلى منهجنا وما حققناه بالفعل، فسترى أننا أكثر من مجرد مطورين لمشاريع عالمية».