تغيير مواعيد «جولة سياحية في الشارقة» خلال الشتاء

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت حافلات «جولة سياحية في الشارقة» التي أطلقتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع شركة «سيتي سايت سيينج وورلدوايد»، عن تغيير أوقات تشغيل حافلاتها خلال الفترة الشتوية يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الـسابعة مساءً خلال الفترة الممتدة من أكتوبر حتى نهاية مايو المقبل.

وتوفر جولة سياحية في الشارقة ثلاثة مسارات للحافلات، هي المسار الأحمر «الجولة الترفيهية»، وينطلق من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، ويشمل 13 محطة، تنطلق من السوق المركزي، ثم واحة النخيل، وصولاً إلى مسجد النور، ومن ثم واجهة المجاز المائية، مروراً بمسرح المجاز والمتنزه، ثم تتجه الحافلة إلى شاطئ الخان، حيث توجد محطتان لوقوف الحافلة، ثم إلى مربى الشارقة للأحياء المائية والقصباء، ثم مركز صحارى للتسوق وسفير مول، وانتهاءً بسيتي سنتر الشارقة.

وينطلق المسار الأخضر «الجولة الثقافية»، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، ويتكون من ثماني محطات هي: السوق المركزي، سوق السمك، قلب الشارقة، متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، منتجع راديسون بلو، ومنتجع وسبا شيراتون شاطئ الشارقة، ومن ثم ميدان الثقافة، وميجامول.

أما الجولة الليلية «المسار الأزرق»، التي تنطلق يومي الجمعة والسبت، من الساعة السابعة والنصف مساءً إلى الساعة التاسعة مساءً، تمر بـ12 محطة، انطلاقاً من السوق المركزي، مروراً بواحة النخيل، ومسجد النور، وواجهة المجاز المائية، ومسرح المجاز، وحدائق المتنزه، ومن ثم تتجه نحو شاطئ الخان الأول والثاني، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ثم القصباء.