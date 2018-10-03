«ميليا» تعتزم افتتاح 50 فندقاً بحلول 2020

المصدر: دبي - البيان

من المتوقّع أن تفتتح فنادق ميليا العالمية أكثر من 50 فندقاً جديداً بحلول العام 2020. وباعتبارها ثالث أكبر شركة ضيافة في أوروبا وأبرز شركة ضيافة في إسبانيا، لا تزال هذه المجموعة تستثمر في أسواق عديدة، وذلك من خلال تعزيز وتجديد العقارات القائمة، إلى جانب افتتاح فنادق جديدة والتوسّع في الوقت عينه في الأسواق الناشئة بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا.

سيتم افتتاح فندق مي دبي بمبنى أوبوس في قلب منطقة برج خليفة. وصُمِّمَ هذا الفندق على يد المهندسة الراحلة زها حديد، وسيصبح بالتالي معلماً معمارياً بارزاً في أفق دبي. سيضم الفندق 93 غرفة وجناحاً و39 شقة متكاملة الخدمات، فضلاً عن مجموعة حصرية من المطاعم والاستراحات العالمية، بما في ذلك مطعم «روكا» الياباني، واستراحة راديو روفتوب، ومركز لخدمات العافية.