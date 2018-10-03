«الإمارات» ضمن أفضل 10 ناقلات صديقة للتقنية

المصدر: دبي- سيد صالح

اختيرت طيران الإمارات والاتحاد للطيران ضمن أفضل 10 ناقلات صديقة للتقنية على مستوى العالم، وذلك ضمن التصنيف الذي أصدره مؤخراً موقع «ترافيلوكا» الشبكي لحجز الرحلات الجوية.

وحلت طيران الإمارات في المركز الثاني برصيد 88.4 نقطة من 100. وذكر «ترافيلوكا» أن طيران الإمارات تميزت في خصائص وخدمات بعينها تعتمد على التقنية، ومنها خيارات الترفيه في الأجواء التي تتيحها لمسافريها، والتي تتضمن 3,500 قنوات تلفزيونية تعرض أحدث الأفلام، البرامج التلفزيونية والفقرات الموسيقية، فضلاً عن القنوات الإخبارية، المباريات الرياضية، وألعاب الفيديو للأطفال.

وأضاف الموقع، أن طيران الإمارات تزوّد مسافريها بسعة هائلة لتحميل بيانات عبر شبكة الإنترنت تبلغ 20 ميغابايت، بحيث يمكن لكل مسافر استخدامها في الأجواء في غضون ساعتين.

واحتلت الاتحاد للطيران المركز التاسع ضمن نفس التصنيف، برصيد 78.6 نقطة.