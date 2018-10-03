حصة مؤثرة لـ«الخليج للاستثمار الإسلامي» في «مامز ورلد»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الخليج للاستثمار الإسلامي» عن استثمار كبير في قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر، بعد الإغلاق الناجح لجولة تمويل لشركة «مامز ورلد» المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط، ما يجعل «الخليج للاستثمار الإسلامي» أكبر مساهم في «مامز ورلد».

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في «الخليج للاستثمار الإسلامي»: التجارة الإلكترونية هي الوجهة الاستثمارية القادمة في الشرق الأوسط، فمستوى تغلغل التجارة الإلكترونية ما زال منخفضاً في دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل والاستهلاك المرتفعين، ولا يقارن بحجم انتشار التجارة الإلكترونية من الأسواق الغربية.

لكن توفر الإنترنت عالي السرعة والعدد المتزايد من الشباب والشابات يتيح كل المواصفات الضرورية لنجاح قطاع التجارة الإلكترونية، كما أن احتلال الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً في مجال تغلغل الهواتف الذكية يسهل أيضاً الأعمال التجارية عبر الإنترنت، وتمتلك السعودية إمكانات هائلة للتجارة الإلكترونية بشكل عام.

وأصبح اسم «مامز ورلد» بالفعل اسماً مألوفاً في المنطقة، ونحن متحمسون لأن نكون جزءاً من خطط النمو، وسنقوم بإرشاد «مامز ورلد» للوصول إلى آفاق جديدة ونكون شريكها في النمو.