«كاسل فاميلي أوفيس»: دبي تقود جهود تصحيح المفاهيم عن قوانين المواريث

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر موقع «كاسل فاميلي أوفيس»، أن دبي تقود الجهود التي تستهدف تصحيح وتحديث المفاهيم الخاطئة عن قوانين المواريث في الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال تبني القوانين المعمول بها في هذا المجال، وكذا القوانين الخاصة بمركز دبي المالي العالمي.

ونشر الموقع المتخصص في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالثروات العائلية، تقريراً عن حماية الأصول في دولة الإمارات. وتناول التقرير بصفة خاصة إدارة الأموال والثروات العائلية وأيضاً المواريث في دبي. وأشار التقرير إلى أن دبي برهنت للعالم أجمع على قابلية الإصلاحات المأمولة في ممارسات الشريعة الإسلامية للتنفيذ بشكل عملي. واستعرض التقرير، عدداً من الأمثلة على هذه الإصلاحات، ومنها الدور الذي يقوم به بمركز دبي المالي العالمي، خاصة في إدارة الأموال والتركات.

وأوضح التقرير، أن المركز يقدم النموذج الأمثل في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال تقدم قوانين المركز مساهمات مهمة في حل القضايا المتعلقة باستعادة الأسهم المملوكة لعائلات عند خروجها من نطاق العائلة بموجب قوانين المواريث. وأفاد التقرير، بأن كيانات الأعمال الراغبة بالاستفادة من هذه القوانين تؤسس شركات قابضة لها داخل مركز دبي المالي العالمي، ثم تنشئ وحدات أخرى أصغر تابعة لها خارج المركز.