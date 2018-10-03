«رينغ» تستعرض حلولها للأمن المنزلي

المصدر: دبي-البيان

تشارك شركة رينغ، المتخصصة في أمن الأحياء السكنية، في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، ليكون بمثابة منصة للشركة تروّج من خلالها لمنتجاتها وخدماتها المبتكرة في مجال الأمن المنزلي، وتمنح الشركاء والسكان فرصة تجربة منتجات رينغ عملياً والتعرف إلى خصائصها ومزاياها الفريدة عبر العروض الحية.

وقال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال لدى رينغ: في أعقاب نجاح أولى مشاركات رينغ في جيتكس العام الماضي، تسرّنا العودة من جديد للمشاركة في أكبر معرض تقني بالشرق الأوسط. تستعرض رينغ مجموعتها المتكاملة من منتجات الأمن المنزلي الذكي خلال جيتكس، ومنها جرس الباب بالفيديو الذي يساعدك في التواصل مع زوار المنزل أينما كنت، وجرس الباب بالفيديو الذي يتمتع بإمكانات متقدمة للكشف عن الحركة ويعمل بشكل متصل بالأسلاك فقط،.