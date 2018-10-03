ورشة تدريبية للموارد البشرية في «اقتصادية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة عمل بعنوان «الاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز التنمية الشاملة»، كان أهم أهدافها أن تبرز أهمية الاستثمار بالأفراد والثروة البشرية، وليس بالبنية التحتية فقط، وهي الرؤية التي يؤكد عليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأهمية تضمينها في فكر ومبادرات وأعمال دوائر وهيئات إمارة الشارقة الحكومية، وهو ما دعا الدائرة إلى تنظيم هذه الورشة التي تضمنت الإطار العالمي للاستثمار على الموارد البشرية.

وقال سلطان بن هده السويدي، رئيس الدائرة، إن الدائرة تحرص على تنظيم ورش تدريبية تدعم رأس المال البشري، وتركز عليه حرصاً منها على الإسهام الفاعل في تعزيز جهود الاستثمار على الكوادر في سوق العمل الإماراتي، والتركيز على الاستثمار في تطوير خبراتهم وإمكاناتهم الإدارية والفنية، كسبيل لتطوير أقسام الدائرة والارتقاء بمستوى تنافسيتها عالمياً.

وأضاف أن الورشة التدريبية تعد فرصة لرفع كفاءة «رأس المال البشري» الذي يعتبر المخزون الاستراتيجي لأي دولة تتطلع إلى بناء مستقبل مشرف ومستدام، يستجيب لطموحات الحاضر، ويلبي توقعات المستقبل، وهذا هو المقصود من مفهوم الاستدامة، حيث إن بناء الفكر أصبح الجسر الذي تعبر من خلاله المجتمعات، للمضي قدماً لبلوغ الرفاهية الاجتماعية، وهو ما يواكب جهود دولة الإمارات.