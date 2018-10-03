«الشارقة للتميّز الاقتصادي» تمدّد الاشتراك في جائزتها إلى نهاية أكتوبر

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي عن تمديد مهلة استقبال طلبات المشاركة في دورة الجائزة لعام 2018، لغاية نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك إفساحاً في المجال أمام الراغبين في الاشتراك لاستكمال جميع طلبات التقدّم.

وجاء قرار تمديد المهلة خلال الاجتماع الدوري لمجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي ولجنة جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، الذي عقد يوم أمس الاثنين في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة عبد الرحيم النقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وحضر الاجتماع الذي بحث آخر مستجدات أعمال الجائزة لدورة هذا العام، أعضاء مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وسارة المدني، والدكتور صلاح الحاج، وسعيد غانم السويدي، إلى جانب محمد أحمد أمين، المدير العام للغرفة بالوكالة، وندى الهاجري، منسق عام الجائزة، وأعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي شهدت تغييرات جذرية ونوعية عديدة منذ إطلاق هويتها الجديدة عام 2016، انطلاقاً من حرص الغرفة الدؤوب على دعم هذه الجائزة، وسعيها الحثيث لتطويرها إلى مستويات متقدمة تُعزّز سمعتها وأهميتها كإحدى أهم جوائز تقدير جهود المنشآت الاقتصادية المتميزة على مستوى الإمارة والدولة والمنطقة، وتعزيز ثقافة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأكد عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أن جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي تعد فُرصة جاذبة لأكثر من مليون منشأة خليجية اقتصادية مسجلة في الغرف الخليجية تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 80% منها.

واستعرض الاجتماع الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها المشاركة في معرض الرياض الدولي العاشر للسفر، واجتماع اللجنة التنفيذية لجائزة التوطين الخليجية، والاجتماع مع رئيس المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وتنظيم ملتقى أفضل الممارسات بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية، والترويج للجائزة ضمن برامجها التدريبية الموجّهة لممثلي غرف مجلس التعاون من خلال الندوات التعريفية، والزيارات الميدانية إلى المنشئات الاقتصادية للتعريف بالجائزة.

إضافة إلى إعداد دليل جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وتنظيم عدد من الدورات التدريبية المعتمدة من المؤسسة الأوروبية، والإعلان عن إطلاق فئة جديدة لدعم رواد الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، انتهاءً بعرض الجدول الزمني لبرنامج الجائزة للفترة المقبلة.