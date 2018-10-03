المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كابيلاري تكنولوجيز»، مزوّد حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها دبي، عن إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي «زيرو إيه آي» في دولة الإمارات، والتي ستدعم كل خدمات الشركة، بما فيها منصات الرؤى المعمقة والتواصل مع العملاء والتجارة وبرامج ولاء العملاء.

وفيما سجلت الشركة نمواً سنوياً يزيد على 60% في حجم أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها تهدف إلى تسريع وتيرة النمو مع الإطلاقات الجديدة، بغية تحقيق إجمالي إيرادات تقدر بـ 100 مليون دولار على مدار العامين المقبلين.

وقال «نيتن كوشل»، الرئيس والمدير العام في «كابيلاري»: «من المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي أثر كبير على الاقتصاد، حيث يتوقع أن يدعم اقتصاد الإمارات بنسبة 14% بحلول العام 2030. ونحن نؤمن بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستغير قواعد اللعبة».