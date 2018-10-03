ورشة عمل لغرفة دبي عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً بالتعاون مع مكتب «إنس آند كو الشرق الأوسط - فرع دبي» للمحاماة في مقر الغرفة الرئيسي، ورشة عمل تحت عنوان «الجوانب الرئيسية للشركات ذات المسؤولية المحدودة»، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر.

وأدار ورشة العمل ريتا جانسين، شريك في مكتب «إنس آند كو الشرق الأوسط - فرع دبي» للمحاماة، وشربل فاضل، محامٍ في مكتب «إنس آند كو الشرق الأوسط أل أل بي (فرع دبي)» للمحاماة، حيث عرفا الحضور بالجوانب الرئيسية والقانونية لإدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة في دولة الإمارات، وكيفية إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في الدولة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرق بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة والهياكل القانونية الأخرى.

وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي: إن ورشة العمل ساهمت بتعريف المشاركين بالجوانب الرئيسية والقانونية للشركات ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات، وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه هذه الشركات.