المصدر: دبي- البيان

استحوذت الإمارات على 6 من أكبر 10 عقود تم توقيعها في الشرق الأوسط خلال سبتمبر وفق موقع كونستركشن أونلاين منها عقد مركز التجارة العالمي بـ 13.4 مليون دولار مع أبانوس لتوريد مهمات قرية «إكسبو دبي» وعقد بين (تكرير) وويسون الصينية بـ 80 مليون دولار لمشروع وحدة الكبريت في مجمع الرويس .

كما تضمنت لشركة دوكور لتوريد نظام مضاد للتآكل لجسر الشندغة بـ 107.3 ملايين دولار وعقد بين داماك وشركة صينية بقيمة 139 مليون دولار لمدينة «إيكون» وعقد منحته (أدنوك) بـ871 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع التوسع في رفع طاقة الغاز الطبيعي المسال.