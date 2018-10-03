630 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اكثر من 630 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 102 مبايعة بقيمة 485 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 344 مليون درهم و86 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 141 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 289 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4 تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وقد تصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 145 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 86 مليون درهم و38 رهن فلل وشقق بقيمة 58 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 18 مليون درهم.