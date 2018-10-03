«أبوظبي التجاري» راعياً ذهبياً في فعاليات الحدث

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن مشاركته كراعٍ ذهبي في فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي، حيث يوفر بنك أبوظبي التجاري خلال معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018»، عروضاً حصرية للزوار الذين يتقدمون بطلبات للحصول على قروض تمويل عقارية، حيث يحصلون على موافقات فورية على هذه الطلبات عند تقديم المستندات المطلوبة في منصة بنك أبوظبي التجاري.

وقال عبد الشكيل، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري: «كنا دائماً نتطلع إلى مشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي الذي يمنحنا الفرصة للقاء عملائنا والتعرف إلى الراغبين في تملك عقارات جديدة للاستفادة من الباقة المتميزة من خدمات التمويل العقاري التي نقدمها لمساعدتهم على تحويل طموحاتهم وتطلعاتهم إلى واقع ملموس».