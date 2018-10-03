«جي إف إتش» تستحوذ على صكوك بـ200 مليون دولار من «الراجحي»

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت، أمس، مجموعة جي إف إتش المالية، توقيع اتفاقية للاستحواذ على صكوك تقدر قيمتها بحوالي 200 مليون دولار من شركة صكوك فيلامار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا الاستحواذ بشكل إيجابي على النتائج المالية للمجموعة خلال النصف الثاني من عام 2018، وذلك لسعر الاستحواذ التفضيلي الذي حصلت عليه المجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش: ستتمكن المجموعة من خلال هذا الاستحواذ من إتمام عمليات التطوير بمشروع الفيلامار في مملكة البحرين. وسيتم الإعلان في الفترة القادمة عن دخول المشروع شراكة استراتيجية مع أحد أبرز العلامات التجارية في مجال الخدمات الفندقية. ومن المؤمل أن نجني ثمار هذا المشروع خلال الـ 12 - 18 شهراً القادمة.