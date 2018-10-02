الحكومة النيوزيلندية تكرم الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

حصلت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات على جائزة من الحكومة النيوزيلندية تقديراً لتعاونها ومساعدتها وجهودها الدائمة في التأكد من حيازة الركاب المتوجهين إلى نيوزيلندا عبر مطار دبي الدولي وثائق سليمة تحمل أذون دخول صحيحة وسارية المفعول.

وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وجيرمي كلارك واتسون السفير النيوزيلندي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلم الدكتور عبد الله الهاشمي نائب رئيس أول الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، الجائزة من فليتشر تابوتو، عضو البرلمان ووكيل وزارة الشؤون الخارجية النيوزيلندية.

كما قام فليتشر تابوتو بتكريم اللواء عبيد بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لمساهمته في تطبيق المعايير العالية لأمن مراقبة الحدود.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "يشهد أمن الطيران تطورات مستمرة، وينبغي على الجهات المعنية في هذا المجال اتباع نهج متكامل لإدارة أمن الحدود من خلال الإمكانات المتقدمة والتقنيات الحديثة. وأنا أرى في هذا التكريم من الحكومة النيوزيلندية تقديراً مهماً للجهود التي تبذلها الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات".