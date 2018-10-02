«تلغراف»: دبي مستمرة في الحفاظ على مكانتها السياحية العالمية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن دبي مستمرة في الحفاظ على مكانتها السياحية العالمية، حيث تحتل المركز الرابع عالمياً منذ عام 2016 حتى العام الجاري، بين أكثر مدن العالم جذباً للسياحة.

وقالت الصحيفة البريطانية ذلك تعليقاً على تقرير ماستركارد العالمية حول أكثر مدن العالم زيارة، عندما جاءت دبي بين المدن الخمس الأولى عالمياً ( الرابع) للعام الثالث على التوالي، مرتفعة من المركز الثامن في تقرير عام 2012.

وقالت تلغراف إن التغيير الوحيد في المراكز العشرة الأولى للعام الجاري كانت تراجع مدينة سيؤول من المركز التاسع إلى العاشر، لكن المثير للاهتمام أيضاً المدن الجديدة التي دخلت في العشرين الأوائل مثل باتايا وبالما دي مايوركا ومكة وبوكيت وأنطاليا.