طيران الإمارات: نركز على النمو العضوي ولا نميل للاستحواذ

المصدر: دبي ــ البيان

أكّد هيوبرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، أن الناقلة تركز على النمو العضوي ولا تميل إلى فكرة الاندماج والاستحواذ.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» تصريحات أدلى بها فراخ أمس في «إدنبرة»، على هامش تدشين أول رحلة يومية تقوم طيران الإمارات بتسييرها إلى المدينة.

وقال فراخ: «من المؤكد أننا نرغب بتعزيز طاقاتنا وخلق مزيد من الكفاءات، ولكن ليس عن طريق صفقات الاندماج». وأضاف بقوله: «صفقات الاندماج والاستحواذ ليست ضمن التركيبة الوراثية لطيران الإمارات، ذلك أن المعادلة الرئيسة لنجاحنا تعتمد بالأساس على النمو العضوي».