جاسم الصديقي: بيع «أبراج» سيستغرق شهرين

المصدر: دبي ــ سيد صالح

أكد جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، أنه من المتوقع استمرار عملية إيجاد مديرين جدد لصناديق رؤوس الأموال الخاصة التابعة لمجموعة «أبراج» لمدة شهرين آخرين على الأقل. وأجرى الصديقي أمس حواراً مع تلفزيون «بلومبيرغ» في دبي، وقال فيه: «عملية البحث عن مديرين لم تنته بعد، وما زلنا منخرطين فيها».

وأضاف الصديقي: «إنها فرصة مثالية لنا وأيضاً للمستثمرين في صناديق «أبراج»، ولقد ثبت في الماضي أنه يمكن تداول الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو إيجابي، وهذا ما نأمل أن نحققه مع صناديق «أبراج»».