«إس أند بي» و«موديز» تثبتان تصنيفهما لـ «مبادلة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني «إس أند بي» أمس عن تثبيت تصنيفها لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، الذي نشرته بتاريخ 28 يونيو الماضي، حيث منحتها آنذاك التصنيف «AA» لجدارتها الائتمانية على المدى الطويل، والتصنيف «A-1+» لجدارتها الائتمانية على المدى القصير، وكلاهما من تصنيفات الدرجة المرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» تصنيفها الإيجابي لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وهو «Aa2» لجدارتها الائتمانية على المدى الطويل، والتصنيف «P-1» لجدارتها الائتمانية على المدى القصير، وكلاهما من تصنيفات الدرجة المرتفعة.