«دبي للصحافة» يطلق برنامجاً تدريبياً للإعلام الاقتصادي

المصدر: دبي - البيان

أطلق نادي دبي للصحافة بدعم من موانئ دبي العالمية برنامجاً تدريبياً متقدماً للإعلام الاقتصادي في الدولة بالتعاون مع جهات ومؤسسات إعلامية لها ثقلها ورؤيتها الاقتصادية المتقدمة للأسواق العالمية في الدولة، من بينها وسي إن إن العالمية، وقناة سي إن بي سي الاقتصادية، وكالة رويترز للأنباء، وكالة بلومبيرغ للأنباء، ووكالة الأنباء الفرنسية، وقناة سكاي نيوز عربية، وجامعة مريدوخ الرائدة في الاقتصاد العالمي وقطاعي المال والأعمال.

يأتي ذلك بهدف تدريب الصحافيين والإعلاميين العاملين بقطاع الاقتصاد، وإمدادهم بالمفاهيم الجديدة والمتطورة التي تعينهم على استيعاب المحتوى الاقتصادي في سياق المؤشرات المتغيرة باستمرار، وبما يعينهم على إيصال الرسائل الاقتصادية المتخصصة بأسلوب يسير ومبسّط إلى الجمهور.

ويستمر البرنامج الذي عقد أولى جلساته أمس بمقر نادي دبي للصحافة حتى منتصف فبراير 2019 ويتضمن جدول أعماله جلسات تدريبية احترافية وورش عمل تفاعلية واختبارات صممت خصيصاً لهذا البرنامج وفق أعلى المعايير الإعلامية، كما تتيح للمتدربين التعرف على رؤى وأفكار جديدة احترافية حول المؤشرات الاقتصادية الجديدة.

وأكدت منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن البرنامج الذي يضم مسارات إعلامية متطورة يأتي في إطار الشراكة والتعاون الوثيق بين نادي دبي للصحافة و«موانئ دبي العالمية» الجهة الداعمة للبرنامج من خلال ما توفره من خدمات رفيعة المستوى تعكس قيم التميز التي تعليها الإمارات.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن التعاون بين النادي وموانئ دبي العالمية هو تتويج للعديد من المناسبات التي تعاون فيها الطرفان في إنجاح جهود مشتركة تسعى إلى تعزيز مكانة دبي والدولة كمركز لصناعة المستقبل وحاضرة لفكر التطوير والتنمية في المنطقة.

وأضافت إن جزءاً كبيراً من ثقل وأهمية هذا البرنامج، هو طرحه بالتعاون مع جهات ومؤسسات إعلامية لها ثقلها ورؤيتها الاقتصادية المتقدمة للمتغيرات الراهنة، معربة عن تقديرها لكافة الجهات المشاركة في البرنامج.

وأكدت حرص النادي على تنمية المهارات الإعلامية والصحافية محلياً وإقليمياً، ومواكبة أحدث ممارسات التدريب الصحافي والإعلامي، من منطلق أهمية ألا يتخلى الإعلام عن مسؤوليته الاجتماعية كوسيلة بناء وتنمية تزيد من مستوى الوعي وترتقي بالمجتمع والوطن.

وقال سلطان بن سُليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن دعم البرنامج يعبّر عن مدى التقدير للإسهامات القيِّمة لنادي دبي للصحافة على المستوى المحلي والعربي، مؤكداً أن الصحافة الاقتصادية المُتخصِّصة تشهد نقْلة جديدة من حيث الكم والنوع، نظراً لظهور مشروعات وخطط اقتصادية متقدمة باستمرار ضمن التوجهات المستقبلية للدولة، لافتاً إلى أن ما يبرز دور هذا النوع من الصحافة هو قيامها بدور تنموي، لكونها حلقة الوصل بين الأسواق العالمية والمتخصصين الذين يغلب على كتاباتهم الطابع الحسابي شديد الدقة والتعقيد، والقراء الذين يحتاجون إلى فهم المؤشرات الاقتصادية بلغة بسيطة وأسلوب واضح.