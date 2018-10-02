9.5 % نمو ناتج أبوظبي بالأسعار الجارية 2017

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهرت بيانات الكتاب الإحصائي وتقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بلغت نحو 832.5 مليار درهم خلال عام 2017، مقارنة بنحو 760.4 مليار درهم في عام 2016، بمعدل نمو سنوي مقداره 9.5%، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته في وجه التحديات الاقتصادية، التي تمر بها المنطقة والعالم.

وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيسي في هذا النمو خلال 2017 هي: الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات؛ والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري؛ والصناعات التحويلية؛ بمعدلات نمو 12% و9.5% و8.4% على التوالي.

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 287.7 ألف درهم خلال عام 2017، ويعد هذا المعدل من بين أعلى المعدلات في العالم. وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 182.3 مليار درهم بحسب تقديرات عام 2017، بينما بلغت تعويضات العاملين خلال العام نفسه 233.6 مليار درهم.

كان مركز الإحصاء- أبوظبي أصدر الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي للعام 2018 الذي يمثل أحد أهم إصدارات المركز الرامية لتزويد صناع القرار وقطاع الأعمال والباحثين بما يحتاجون إليه من بيانات ومؤشرات. تنويع القاعدة الاقتصادية

ولم تتعد مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية 35.9%، وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية 64.1%، ما يؤكد أن الإمارة قطعت شوطاً كبيراً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 100.9 مليار درهم بنهاية 2016.

التجارة الخارجية السلعية

تحظى التجارة الخارجية السلعية بقدر كبير من الأهمية في اقتصاد إمارة أبوظبي، ففي عام 2017 بلغت التجارة الخارجية السلعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 12.8%، وبلغت قيمة الواردات السلعية لإمارة أبوظبي 112.1 مليار درهم، مقارنة بــ 117.8 مليار درهم عام 2016.الاستثمار الأجنبي

وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي 100.9 مليار درهم في نهاية عام 2016، بعد أن كان 88.1 مليار درهم في نهاية عام 2015 ويعزى هذا النمو إلى الأنشطة العقارية، والتي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 28.0 مليار درهم في نهاية عام 2016، بالمقارنة مع 23.8 مليار درهم في نهاية 2015.

النفط والغاز

أسهم نشاط النفط والغاز بنسبة 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، وقد بلغ الإنتاج السنوي للنفط الخام 1,081,743 ألف برميل لعام2017، في حين زاد إنتاج الغاز الطبيعي 13.5% إلى 3,096,178 ملايين قدم مكعبة، بينما بلغ إنتاج المنتجات البترولية المكرّرة 40,852 ألف طن متري.

وبلغت الطاقة الكهربائية المولدة 71,504 جيجا- واط ساعة بارتفاع بنسبة 4.9 %عن عام 2016، كما بلغت كميّة المياه المحلّاة المتوافرة في إمارة أبوظبي 244,664 مليون جالون بريطاني عام 2017، بانخفاض قدره 1.5% عن عام 2016. وأولت حكومة إمارة أبوظبي اهتماماً متزايداً، بالطاقة المتجددة. وتظهر بيانات الكتاب الإحصائي تزايداً مستمراً في كمية الطاقة المولدة لتصل إلى 271,704 ميجا وات- ساعة.

دعم

وأشاد راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء ــ أبوظبي بالكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2018 والتي تطرق فيها لأهم محتويات الكتاب، مشيداً بالدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة لعمل المركز من حكومة إمارة أبوظبي في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، حفظه الله، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما أعرب عن امتنانه لشركاء المركز الاستراتيجيين. وفي سياق مبادرة «مركز بلا ورق»، أشار إلى إيقاف الطبعة الورقية من الكتاب الإحصائي السنوي، على أن يصدر ابتداء من هذا العام في نسخته الإلكترونية فقط.