«جيتكس شوبر» يفتح أبوابه اليوم وينتظر 100 ألف متسوق

المصدر: دبي - البيان

ينطلق اليوم جيتكس شوبر 2018، المعرض الأبرز والأعرق من نوعه على مستوى المنطقة بمجال الأجهزة والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، في مركز دبي التجاري العالمي حيث يتوقع المعرض الذي يضم مجموعةً من أحدث الابتكارات التكنولوجية استقطابَ أكثر من 100 ألف متسوّق من عشاق التكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية على مدار 5 أيام.

وتعود هذه الفعالية التي تعقد في قاعات زعبيل 4 و5 و6 حتى يوم السبت المقبل، لتمنح زوارها في هذه الدورة أفضل الصفقات والعروض الخاصة بالمنتجات الإلكترونية في المنطقة. كما تتيح منطقةً جديدة مخصصة لإثراء تجارب الزوار Xperience Zone، حيث يمكن للمتسوقين اختبار تجربة عملية مباشرة من خلال المشاركة في جلسات حوارية مجانية يديرها نخبة من الخبراء الذين يقدمون النصائح والأفكار حول كيفية الشراء وتحقيق أقصى استفادة من المنتجات المتوافرة في المعرض. كما يمكنهم تجربة قيادة الطائرات دون طيار والانخراط في الألعاب التفاعلية ضمن منطقة تجارب المتسوقين المخصصة للطائرات دون طيار.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض جيتكس شوبر: «يقدم جيتكس شوبر منصةً شاملةً تتيح أمام المتسوقين من المنطقة أفضل الصفقات التجارية المتخصصة في قطاع الإلكترونيات على مستوى السوق. وفي إطار سعينا لتعزيز تجربة الزوار قمنا بافتتاح منطقة جديدة مخصصة للاختبار والتعلم واستعراض الخبرات التي تساعد المستهلكين في عمليات الشراء المعقّدة».

متاجر

وتشتمل قائمة متاجر التجزئة المشاركة في المعرض على مجموعة من أبرز الأسماء الإقليمية في القطاع، منها إي ماكس وجاكيز وجامبو وشرف دي جي وأكسيوم، إضافة إلى «وكالة التجارة العربية» والعين فون وكي واي ستايل هوم وإن إي إي ام للإلكترونيات وشركة نيشات العامة وتايم هاوس للتجارة ويوت منج للتجارة، كما ستقوم مجموعة من العلامات التجارية المرموقة بتقديم أحدث منتجاتها وعروضها الترويجية خلال المعرض، ومنها هواوي، شريك التكنولوجيا الرسمي للفعالية واونور وإم إس آي وإكس تاتش ونستله.

وتقدم متاجر التجزئة المشاركة في المعرض مجموعةً من أحدث الإصدارات المتعلقة بالهواتف الذكية والمنتجات اللوحية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة وأجهزة التلفاز الذكية مع المنتجات الإلكترونية القابلة للارتداء والكاميرات، إضافة إلى آخر ما توصل إليه قطاع الألعاب الرقمية، حيث يتم عرض عدد كبير من الألعاب التفاعلية ولوحات المفاتيح والإكسسوارات بأفضل الأسعار المتاحة في السوق. وسيكون هنالك العديد من الفرص أمام الزوار للفوز بجوائز قيّمة خلال فعاليات الحدث على مدار أيامه الخمسة.

وتشتمل الجوائز المتاحة سيارة الدفع الرباعي «إم جي زد اس» و50 قسيمة من علامة ديل بقيمة 1000 درهم إلى جانب كاميرات من علامة نيكون وعروض يومية للفوز بعطلات في المدن التالية: تبليسي في جورجيا، باكو في أذربيجان، يريفان في أرمينيا، غوا في الهند، والبوسنة والهرسك.

مواعيد

يفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً. وتم تخفيض أسعار التذاكر مقارنةً بالعام الماضي لتبلغ 20 درهماً فقط للتذكرة الواحدة، والدخول مجاني للأطفال تحت سنّ 5 سنوات، وسعر التذاكر للطلاب 10 دراهم. وبهدف توفير تجربة زيارة مريحة سيوفر المعرض أماكن مجانية لركن السيارات في مركز دبي التجاري العالمي للزوار الذين يقومون بإنفاق أكثر من 300 درهم داخل المعرض.