محمد بن راشد يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاب الشركات العالمية

المصدر: دبي - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجلسة الحوارية لـ«مجلس دبي» في دورته الثانية التي عقدت في دار الأوبرا في دبي أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

توصيات

وقد تركز الحوار، الذي شارك فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية في دبي ونخبة من رؤساء وممثلي شركات الاستثمار العالمية العاملة في الدولة ورجال مجتمع الأعمال في دبي، حول التوصيات التي خرج بها الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد في شهر أبريل الماضي وما تم تنفيذه، خاصة ما يتعلق بمبادرات وتوجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن توفير ووضع كل الإمكانات المتاحة والتسهيلات اللوجستية والإنسانية من قبل الجهات المعنية في الدولة عموماً، ودبي على وجه الخصوص، في خدمة شركات الاستثمار ورجال الأعمال لتطوير استثماراتهم وزيادة حجمها والتوسع فيها، بما ينعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني وزيادة الناتج المحلي في شتى القطاعات.

ارتياح

وقد أعرب سموه عن ارتياحه لحجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة عموماً ودبي خاصة، مؤكداً سموه، خلال تجاذبه أطراف الحديث مع أكثر من مائة شخصية عالمية وعربية يمثلون شركاتهم في استثماراتها التي تنفذها في دبي، أن جميع هؤلاء الضيوف مرحب بهم ويحظون بالرعاية التامة والمتابعة الشخصية من قبل سموه والجهات ذات الاختصاص، من أجل توفير كل سبل الراحة والاستقرار لهم ولعائلاتهم هنا على أرض الإمارات الطيبة، وفي كنف مجتمعنا المتنوع الثقافات والأعراق، وهم باتوا جزءاً مهماً من نسيج المجتمع الإماراتي.

ووجه سموه جميع المسؤولين الحكوميين والجهات المختصة بضرورة تنفيذ التوصيات والمطالب التي تصدر عن «مجلس دبي» بعيداً عن الروتين وبيروقراطية المكاتب واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاب وتحفيز الشركات العالمية ورجال الأعمال كي يسهموا بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام في تطوير اقتصادنا الوطني وتوفير فرص عمل جديدة خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى.

غداء عمل

تخلل الجلسة، التي حضرها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.

وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وحمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، غداء عمل.

توجيهات

وقد أوضح هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الجلسة الأولى للمجلس التي عقدت في شهر أبريل الماضي وضعت موضع التنفيذ.

مشيراً إلى أن توجيهات سموه تقضي بضرورة تكثيف التعاون بين شركات القطاع الخاص في دبي والقطاع العام وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد من أجل تطوير مداخيل اقتصادنا المحلي وتنويعه، إلى جانب الاستفادة المتبادلة من الخبرات والكفاءات وتبادل الآراء والأفكار الخلاقة لبناء قاعدة اقتصادية صلبة في بلادنا ومتنوعة، وتوفير فرص عمل للشباب في شتى المجالات.

وأكد المري أن «مجلس دبي» هو جهد مشترك بين المجلس التنفيذي وغرفة التجارة والصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية إلى جانب دائرة السياحة والتسويق التجاري.