افتتاح «ساحة الأفكار» بمقر «دو»

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

افتتح معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في مقر شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الرئيسي (دو) بدبي أمس، مركز «ساحة الأفكار»، الذي يوفر منصة متكاملة لعرض أحدث التقنيات والحلول، إضافة إلى عروض مميزة لتطبيقات تحاكي الواقع طورتها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بالتعاون مع شركائها.

وقال: إن الذكاء الاصطناعي يوفر الكثير من الفرص المستقبلية الكبيرة في العديد من القطاعات التي تمس حياة كافة أفراد المجتمع بشكل مباشر ويومي، فضلاً عن كونه يسهم بتوسيع نطاق استخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي وإنترنت الأشياء وتطبيقات المدن الذكية والجراحة عن بعد وغيرها لإطلاق مفاهيم عصرية وابتكارية تحاكي المستقبل.

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تمكنا خلال السنوات الماضية من تطوير وجلب أحدث التقنيات على مستوى العالم وتعاونا مع مجموعة من الشركاء لتجربة حالات استخدام متعددة لخدمات المدينة الذكية، فضلاً عن شراكتنا مع مكتب دبي الذكية لتطوير منصة «دبي بالس».

وقال جهاد طيارة نائب الرئيس لتقنية الاتصال التجارية وتطوير الأعمال إن «دو» تتحول تدريجياً من مشغل اتصالات تقليدي إلى شركة متخصصة بحلول التكنولوجيا الرقمية.