38.1 ملياراً تمويلات للقطاع الخاص في 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

بلغت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص 38.1 مليار درهم، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، ليصل رصيدها التراكمي إلى 1 تريليون و143.1 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، وفق بيانات حديثة للمصرف المركزي.

وكشف المصرف المركزي في النشرة الإحصائية لشهر أغسطس، الصادرة أمس، عن ارتفاع التمويلات المقدمة للقطاع الخاص، على أساس شهري بنسبة 0.38 %، مقابل نحو 1 تريليون و138.77 مليار درهم في يوليو الماضي، وبارتفاع منذ بداية العام الجاري بنحو 3.4 %، مقابل 1 تريليون و105 مليارات في نهاية عام 2017.

واستحوذت أنشطة الصناعة والأعمال على نحو 68.4 % من إجمالي تمويلات القطاع الخاص، لترتفع إلى 781.8 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، من 779.03 ملياراً في نهاية يوليو السابق له، ومقابل 747.5 ملياراً في ديسمبر 2017. وارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات المؤسسات المالية إلى 20.39 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 9.7 % مقارنة بنحو 18.59 مليار في نهاية العام الماضي.