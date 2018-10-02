10.44 ملايين سائح زاروا دبي في 8 أشهر

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

ارتفعت حركة السياحة الوافدة إلى دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018 لتصل إلى 10.44 ملايين زائر، مقارنة بـ 10.40 ملايين زائر في الفترة ذاتها من العام الماضي محققةً زيادةً بنسبة 0.38%، وفقاً لإحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، التي أظهرت تحقيق الفنادق متوسط إشغال بلغ 75%.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة بنهاية أغسطس لتصل إلى 111.86 ألف غرفة في 703 منشآت فندقية مقارنة بـ105.7 آلاف غرفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي ضمن 680 منشأة بنمو 6% في عدد الغرف و3% في عدد المنشآت الفندقية، بينما بلغ إجمالي الليالي الفندقية نحو 19.56 مليون ليلة مقارنة بـ 18.9 مليون ليلة بنهاية أغسطس 2017 بمتوسط مدة إقامة للسائح قدره 3.5 ليال.

وواصل السوق الروسي تصدره الأسواق العالمية من حيث نسبة النمو في عدد السياح القادمين إلى دبي والذي وصل إلى 65% ليرتفع من 263 ألف زائر خلال أول 8 أشهر من 2017 إلى 433 ألف زائر حتى نهاية أغسطس 2018، بينما ارتفع عدد الزوار من السوق الصيني خلال الفترة نفسها بنسبة 11% ليصل إلى 578 ألف زائر.

من جهة أخرى، قالت صحيفة تلغراف البريطانية: بالرجوع إلى مؤشر الوجهات السياحية الأبرز عالمياً في 2012 نجد أن دبي عززت مكانتها في غضون السنوات القليلة الماضية لتنتقل من المركز الثامن في 2012 لتحتل المركز الرابع عالمياً في قائمة المدن الأكثر استقطاباً للسياح.