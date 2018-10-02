4 مذكرات تفاهم بين الشركات البارزة بدبي وأصحاب المشاريع الناشئة

المصدر: دبي- البيان

نظمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، مؤخراً في مقر غرفة دبي حفل توقيع الاتفاقيات بين الشركات البارزة في إمارة دبي وأصحاب المشاريع الناشئة، وذلك ضمن برنامجها الأول من نوعه في المنطقة «شبكة شراكات الأعمال» في دورته الثانية، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات التجارية بين الجانبين.

وشارك ببرنامج «شبكة شراكات الأعمال» 3 شركات رئيسية رائدة بدبي، وهي بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «سانوفي» الطبية، ومجموعة «نيكاي»، حيث عرضت كل شركة التحديات التي تواجهها في عملياتها وأنشطتها، في حين قامت الشركات الناشئة التي بلغ عددها 150 شركة بتقديم حلول لمعالجة هذه التحديات.

ووقعت شركة «سانوفي» مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة «تيوتيفاي» بهدف إيجاد حلول لتعزيز علاقاتها مع قاعدة عملائها التي تشمل المتخصصين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، ووقعت مجموعة شركات «نيكاي» مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة «ريب أند ويت» بهدف العمل معاً لتوفير خدمات مبتكرة وحلول رقمية للشركات في دبي والمنطقة، في حين وقع بنك الإمارات دبي الوطني مذكرتي تفاهم مشتركة، الأولى مع شركة «تيوتيفاي» بهدف إنشاء وتطوير منصة تفاعلية داخلية خاصة بموظفي البنك، والثانية مع شركة «فوو» للعمل على إنشاء منصة للدفع تدعم تقنية رمز الاستجابة السريعة.

جرى توقيع مذكرات التفاهم جميعها بحضور ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وهشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي.

ووقع مذكرة التفاهم بين شركة «سانوفي» وشركة «تيوتيفاي» كل من جان بول شوير، رئيس ومدير عام شركة «سانوفي» بمنطقة الخليج ومحمد العلامي، مدير عام والشريك المؤسس لشركة «تيوتيفاي»، ووقع مذكرة التفاهم بين مجموعة شركات «نيكاي» وشركة «ريب أند ويت» كل من كارثك موري، نائب رئيس مجموعة شركات «نيكاي» وريكاردو برسينا، الرئيس التنفيذي لشركة «ريب أند ويت»، في حين وقع أحمد الشرياني، نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات والعقارات في بنك الإمارات دبي الوطني مذكرتي التفاهم المشتركة، الأولى مع محمد العلامي، مدير عام والشريك المؤسس لشركة «تيوتيفاي»، والثانية مع إلي ناصر، مدير عام شركة «فوو».