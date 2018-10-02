«الاقتصاد» تبحث تعزيز التعاون مع اليابان والولايات المتحدة

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، خلال اجتماعين منفصلين في مقر الوزارة بدبي، سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية مع وفدين من اليابان والولايات المتحدة.

واستقبل عبد الله آل صالح وفداً يابانياً برئاسة يوشيو كيشيموتو مدير عام السياسة الدولية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين مع التركيز على المحاور ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم قطاعات الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما بحث مع وفد من الولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، ضم الوفد فيشال أمين منسق شؤون الملكية الفكرية في المكتب التنفيذي بالبيت الأبيض، وبيت ميهرافاري ملحق شؤون الملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد آل صالح أن مستويات التبادل التجاري بين البلدين عالية ومتنامية، حيث وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بينهما في عام 2017 إلى نحو 30.6 مليار دولار.

من ناحية أخرى، نظمت وزارة الاقتصاد ورشة تعريفية حول مشاركة الإمارات في الدورة المقبلة من معرض «سلش للابتكار 2018»، والتي ستقام في العاصمة الفنلندية هلسنكي خلال ديسمبر المقبل على هامش الزيارة المقررة لوفد الدولة إلى فنلندا، كما بحثت الورشة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات مع فنلندا، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لتنمية ريادة الأعمال الوطنية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والارتقاء ببيئة الابتكار كمحرك لاقتصاد المعرفة.