ألفا للوجهات السياحية تستهدف التوسع في الأسواق الاستراتيجية

المصدر: دبي - البيان

تستهدف شركة ألفا للوجهات السياحية التوسع في الأسواق الاستراتيجية بعد النمو الكبير الذي شهدته خلال الفترة الماضية وفي ظل هيمنتها على قطاع السياحة في منطقة الخليج العربي، ومع الارتفاع المتزايد في أعداد الزوار إلى الإمارات العربية المتحدة وبفضل النمو القوي الذي تشهده الأسواق الرئيسة في المنطقة.

أكد غسان عريضي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا للوجهات السياحية الفرص العديدة المتاحة في الأسواق الحالية والجديدة، ملقياً الضوء على الاستراتيجية وخطط النمو التي تتبناها الشركة. مشيراً إلى «أننا ننظر بالفعل إلى إنهاء العام الجاري بأداء قوي ونتطلع إلى نمو كبير في المستقبل. فمعظم أسواقنا تبلي بلاء حسناً، ونحن على ثقة بأننا سنشهد إنجازات عظيمة العام القادم. كما أننا لا نزال نتمتع بنمو ممتاز في قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال عريضي: في النصف الأول من العام الجاري، سجلت دبي زيادة سنوية مطردة بلغت 70% في عدد الوافدين من روسيا والتي تعد أحد أكبر الأسواق الرئيسة السياحية للإمارة. وتعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل، يأتي على رأسها تسيير خطوط طيران إضافية ومنح التأشيرات عند الوصول للمسافرين الروس وإطلاق الجيل الجديد من المعالم الترفيهية ووجهات البيع بالتجزئة.

وجهات رئيسة

وشدد عريضي : «لطالما مثلت الأسواق الروسية وأسواق اتحاد الدول المستقلة أهمية بالغة بالنسبة لنا. وقد أسهم اعتلاء ألفا للوجهات السياحية القمة في مجال إدارة الوجهات السياحية في دبي وعملها منذ البدء بشكل وثيق مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في تعاوننا مع أكبر شركتين أو ثلاث شركات لتحفيز الأعمال التجارية من روسيا ومن اتحاد الدول المستقلة في دبي وفي أجزاء أخرى من الإمارات.

وعلى مدى العقدين الماضيين شهدت الأسواق الروسية نمواً هائلاً حيث صاحب ذلك قدوم 530 ألف زائر إلى دبي وحدها في العام 2017، مسجلاً زيادة قدرها 121 في المائة بالمقارنة مع العام 2016، وكانت ألفا للوجهات السياحية دائماً في طليعة هذا النجاح. كما تكتسب الأرقام التي سجلتها الإمارات الأخرى في الدولة قدراً مماثلاً من الأهمية».

مواكبة النمو

واختتم عريضي بالقول: هدفنا هو مواصلة توسعنا على الصعيد العالمي من خلال شبكتنا الواسعة والقوية من الشركاء الدوليين وقيامنا باستثمارات واسعة النطاق في التكنولوجيا والموارد المختلفة. وتتمثل غايتنا الأساسية في تقديم الإثارة والتشويق لشركائنا وعملائنا من خلال عرض منتجات ومعالم جذب سياحي وخدمات متميزة.

فنجاح ألفا للوجهات السياحية يستند في الأساس إلى سعينا المستمر لتحقيق الكمال. ونحن نضمن أعلى معايير الخدمة من خلال التركيز على وسائل تجارية تميزنا عن غيرنا لتلبية وتجاوز توقعات عملائنا. ولذلك فإن فريق عملنا ملتزم تقديم أفضل معايير الخدمات والجودة التي تتطلبها الشركات العالمية.