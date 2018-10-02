غرفة عجمان تبحث آفاق التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة

المصدر: عجمان - البيان

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً تجارياً من الولايات المتحدة بهدف بحث زيادة سبل التعاون الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية لرجال أعمال الطرفين.

استقبل الوفد التجاري الذي ضم عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين، حمد بن راشد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وعبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

وأشاد حمد بن راشد النعيمي بمدى التعاون القائم بين البلدين. وأكد ضرورة تبادل الزيارات والوفود التجارية بما يعزز فتح أسواق تجارية جديدة.

وتم خلال اللقاء عرض أهم التسهيلات والمميزات التي تقدمها إمارة عجمان للمستثمرين الأجانب.