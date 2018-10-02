«الاتحاد العقارية» تكشف عن «أفنيو ديستركت» بـ 2.5 مليار

تكشف شركة «الاتحاد العقارية»، عن مشروعها الجديد «أفنيو ديستركت»، وجهة الحياة العصرية متعددة الاستخدامات، ضمن المرحلة 2 من مشروع «دبي موتور سيتي»، وذلك خلال معرض سيتي سكيب، ويأتي إطلاق المشروع الذي تصل كلفته إلى حوالي 2.5 مليار درهم انسجاماً مع التزام الشركة تقديم أفضل وأرقى تجارب العيش في المجمعات السكنية.

وقال أحمد يوسف خوري، العضو المنتدب لمجلس إدارة الاتحاد العقارية: «تحرص الشركة على دعم رؤية القيادة الإماراتية في ابتكار تجارب سكنية مستدامة وشاملة تعزز أنماط الحياة الصحية والسعيدة. ونحن ملتزمون إنشاء وجهات نابضة بالحياة، مثل أفنيو ديستركت التي تتميز بمجموعة متكاملة من المرافق، مع اهتمام كبير بنواحي الترفيه والتسلية».

ويهدف المشروع إلى تقديم كل ما هو جديد، وهو مشروع فريد يمتد على مساحة تزيد على مليوني قدم مربعة، ويقدم مزيجاً من الوحدات السكنية المصممة بذوق رفيع، ومركز أفنيو مول للتسوق الذي يمتد على مساحة مليون قدم مربعة وسيضم مجموعة متنوعة المطاعم إلى جانب العديد من خيارات التسوق والترفيه.

ويضم أول مجمع سكني في أفنيو ديستركت، والذي يحمل اسم (313 أفنيو)، 67 استوديو، و156 شقة بغرفة نوم واحدة، و166 شقة بغرفتي نوم ضمن مبانٍ منخفضة الارتفاع. ويتميز المجمع بطابعه العصري وموقعه الاستراتيجي، مع التركيز على توفير أفضل وأرقى مرافق الترفيه والمطاعم والرياضة في المنطقة، حيث سيستفيد السكان من ميزة توافر مركز للتسوق مساحته 52000 قدم مربعة ويقع أسفل المبنى.

ويتوقع أن يصبح المشروع المصمم على شكل مكعب، وهو مشروع سكني آخر يقع في أفنيو ديستريكت ومن المنتظر أن يتخذ شكلاً هندسياً فريداً، وجهة سكنية حيوية ومتميزة. ويتمتع المشروع بتصميم بسيط. ومن المقرر أن يحتضن المشروع صالة عرض فائقة الحداثة بمساحة 100 ألف قدم مربعة لاحتضان سيارات «بي إم دبليو» وسيارات «ميني».