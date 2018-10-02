دائرة النقل بأبوظبي توزع «دليلك إلى الرحلات الجوية الناجحة»

المصدر: أبوظبي - البيان

قام فريق من قطاع الطيران المدني بدائرة النقل في أبوظبي بتوزيع كتيّب على المسافرين في مطار أبوظبي الدولي، بعنوان «دليلك إلى الرحلات الجوية الناجحة». ويتضمن الكتيب، معلومات شاملة تعرف المسافر بالخطوات التي ينبغي اتخاذها ما قبل وأثناء وبعد السفر، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود أي مشكلة.

ويشمل الدليل نصائح السفر جواً لمساعدة المسافرين على التخطيط لرحلاتهم وحماية حقوقهم والاستمتاع برحلة خالية من التوتر، ويقدم معلومات ونصائح مختلفة توفر خيارات متعددة تتلاءم مع مختلف الميزانيات والتوجهات، كما يعزز الوعي حول التحديات والمشاكل غير المتوقعة التي قد تطرأ خلال إتمام إجراءات السفر في المطار وإجراءات شركات الطيران ويساعد على تفاديها أو تخطيها.