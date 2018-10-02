1.2 مليار درهم رهون عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم، أبرزها رهون بقيمة 1.2 مليار درهم من خلال 67 إجراء.

حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 134 مبايعة بقيمة 250 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 100 مليون درهم و108 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 150 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 11 مليون في وادي الصفا 5. وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات بـ 7 مبايعات بـ 10 ملايين.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فجاءت مبايعة بـ 9 ملايين درهم بمرسى دبي.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.2 مليار درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 880 مليون درهم و42 رهن فلل وشقق بقيمة 287 مليون درهم.

