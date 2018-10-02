«رأس الخيمة الوطني» يحوّل الأموال إلى سريلانكا من خلال «ريبل»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

وقع بنك رأس الخيمة الوطني، اتفاقية مع بنك كارجيلز في سريلانكا، بهدف الاستفادة أكثر من الشراكة مع شركة «ريبل»، والتي تمكن خدمات «راك لتحويل الأموال» عملاء البنك من تحويل الأموال بشكل فوري وبطريقة سهلة وآمنة إلى بنك كارجيلز في سريلانكا عبر بلوك تشين باستخدام منصة ريبل، وذلك تماشيا مع استراتيجية البنك لتعزيز حلول الدفع عبر الحدود.

ويتمتع عملاء البنك بالمرونة في استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم من بنك رأس الخيمة الوطني لتحويل الأموال بأسعار تنافسية وبدون أي رسوم خفية وفترة السماح لمدة 55 يوما بدون فوائد، إضافة إلى ذلك فإن مدفوعات التحويل المباشر للأفراد من بنك رأس الخيمة الوطني إلى بنك كارجيلز وبنوك أخرى في سريلانكا تصل إلى حساب وجهة الوصول فورا.

وقال بيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، نحن في بنك رأس الخيمة الوطني نركز باستمرار على مواءمة عروضنا من خلال الشراكات الاستراتيجية لزيادة بصمتنا في خدمة تحويل الأموال عالميا عبر تحسين منصة وشبكة ريبل التي في متناول يدنا، ويسر البنك التعاون مع بنك كارجيلز لتوسيع خدمات «راك لتحويل الأموال» في سريلانكا بهدف تقديم طريقة آمنة وفورية لتحويل الأموال إلى البلد الأم لمجتمع المغتربين السريلانكيين في الإمارات.

ومن جانبه قال راجندرا ثيجاراجا الرئيس التنفيذي لبنك كارجيلز المحدود يسرنا التعاون مع ريبل نت وبنك رأس الخيمة الوطني كجزء من سعينا لتعزيز خدمة البنك لتحويل الأموال، وإن هدفنا يكمن في جعل الحياة سهلة للمستفيدين، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستضيف قيمة إلى المواطنين السريلانكيين في جميع أنحاء العالم.