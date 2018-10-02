20.39 ألف شكوى لعملاء «اتصالات» و«دو» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة تلقيها 20 ألفاً و390 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 9189 شكوى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر مقابل نحو 11 ألفاً و201 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

وبلغ عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 19 ألفاً و846 شكوى، استحوذت «اتصالات» على 8980 شكوى منها، مقابل نحو 10 آلاف و866 شكوى لـ«دو».

وأكد 58.24% من عملاء «اتصالات» رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 19.94% عن عدم رضاهم، بينما كان 21.82% منهم حيادياً، بينما أكد 61.87% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 17.15% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 20.97% منهم حيادية. وجرى إغلاق 97.73% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 97.01% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

سبتمبر

وفي سبتمبر الماضي، بلغت شكاوى المشتركين نحو 2803 شكاوى، منها 1032 شكوى من مشتركين بخصوص خدمات «اتصالات»، و1771 شكوى بشأن خدمات «دو»، فيما تم إغلاق 83.43% من الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات» بعد حلها، بينما أغلقت 82.38% من الشكاوى ضد «دو».

وبلغ مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» في سبتمبر 64.69%، وعدم الرضا 14.52%، بينما بلغت نسبة الحياد 20.79%، في حين بلغت نسبة الرضا عن خدمات «دو» 68.47%، وعدم الرضا 10.56%. كما بلغت نسبة الحياد 20.97%.

حقوق

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات، على حق المستهلكين في الحصول على المعالجة الفعالة للشكاوى، وكذلك الحق في تسلم إشعار بفترة لا تقل عن 28 يوماً قبل زيادة الأسعار أو أي تغيير في العقد أو في زيادة الأسعار. وأفادت أنه يحق للمستهلكين التعبير عن الاستياء من نتائج المرخص له بشأن شكاوى عن خدمات الاتصالات في الدولة، وأيضاً الحق في رفع الشكوى إليها، والحصول على فرصة لإنهاء العقد دون عقوبة قبل تنفيذ أية زيادة في الأسعار.

وشددت الهيئة على حق المستهلكين في عدم تلقي رسائل الاتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها (الرسائل المزعجة)، والحق في الحصول على تثقيف بالخدمات المعروضة من قبل مزودي الخدمات (الحق في تعليم المستهلك).

مدة

تم حل 0.85% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 0.7% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على 5 أيام عمل.