«هواوي» تطلق إمكانيات متطورة للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة «هواوي»، الكشف عن أحدث تقنياتها الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، الذي تستضيفه دبي من 14 وحتى 18 أكتوبر الجاري، معلنة بذلك بدء حقبة الذكاء الاصطناعي بإمكانيات متطورة في منطقة الشرق الأوسط بما يدعم مساعي الحكومات والمؤسسات والشركات للارتقاء بمستوى رقمنة أعمالها وإدخال المزيد من أوجه العصرنة والقيمة المضافة لخدماتها.

وتعتبر «هواوي» جيتكس منصة مثالية لإطلاق أحدث المنتجات والحلول العالمية المبتكرة بالمنطقة وقيادة عملية بناء النظام الإيكولوجي الرقمي الشامل في المنطقة من خلال توطيد شراكاتها مع كل الجهات المعنية وتوقيع مذكرات التفاهم والأعمال المشتركة في مجال إطلاق أحدث التقنيات الرقمية التي ستشكل فارقاً كبيراً على صعيد دفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة.

وفي سبيل ذلك، تعقد «هواوي» العديد من منصات اللقاء والنقاش والمؤتمرات المتخصصة خلال جيتكس تجمع فيها خبراء وقادة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لمناقشة سُبل المضي قدماً في بناء شرق أوسط رقمي، إذ تتوقع آخر الدراسات أن العالم سيشهد بحلول العام 2025 ارتفاعاً كبيراً في عدد الأجهزة الذكية ليصل إلى 40 مليار جهاز.

وبينما ستعتمد أكثر من 86% من الشركات والمؤسسات على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستصل نسبة الاستفادة من البيانات إلى 80%. كما ستنتشر خدمات الذكاء الاصطناعي لتصبح كالهواء موجودة بكل مكان .