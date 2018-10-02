انطلاق مؤتمر الاستثمار الفندقي برأس الخيمة في أبريل

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلن المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي، التجمع السنوي الأبرز للمستثمرين والمهتمين في قطاع الاستثمار الفندقي والضيافة، عن تنظيم فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر في إمارة رأس الخيمة خلال الفترة من 9 لغاية 11 أبريل 2019، وتعود فعاليات المؤتمر لتنظم في «قرية المؤتمر» التي شيدت خصيصاً لاستضافة هذا الحدث المميز على شاطئ فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة، بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية وتطوير السياحة.

وتعكف حالياً اللجنة الاستشارية للمؤتمر العربي للاستثمار الفندقي على وضع البرنامج العام لدورة 2019، وذلك بعد الاجتماع السنوي الذي عقدته مؤخراً في أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة في دبي.

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: يسعدنا استضافة فعاليات المؤتمر للسنة الثانية عقب النجاح الكبير الذي شهدته دورة العام الماضي.وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، نتطلع للترحيب بمجتمع المستثمرين والمطورين والمشغلين في القطاع الفندقي في المنطقة، إلى جانب نخبة من كبار المتحدثين العالميين ممن سيشاركون بأفكارهم ورؤاهم القيمة.