«جيه إل إل»: دبي مدينة عالمية جديدة يقودها الابتكار

المصدر: دبي-البيان

أصدرت جيه إل إل، تقريرها الجديد في معرض سيتي سكيب العالمي لعام 2018، والذي يحمل عنوان «استكشاف التجمعات الرقمية – تجربة دبي». ويتطرق إلى مواكبة القطاع العقاري في دبي للاتجاهات العالمية من خلال التحول عن النموذج التقليدي للمناطق الحرة وتشجيع المزيد من التنوع من خلال التجمعات الرقمية. ويتناول التقرير النجاح الذي حققته دبي حتى الآن في استقطاب كبرى الشركات المتطورة.

وذكر التقرير أن دبي تمشي بخطوات ثابتة نحو تحولها إلى «مدينة عالمية جديدة» يقودها قطاع الابتكار مع تركيز شديد على جوانب جودة المعيشة وتأثير متنام على المسرح العالمي وطيف عريض من العروض العقارية.

ووفقاً للتقرير تمثل المناطق الحرة البالغ عددها 26 منطقة ما يزيد عن 30% من اقتصاد الإمارة. وقال كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث لدى جيه إل إل الشرق الأوسط: « دبي تواكب الاتجاهات العالمية من خلال بناء مجمعات للشركات العاملة في المجالات الرقمية في ضوء التبني السريع للتقنيات الجديدة».

وقال جيرمي كيلي، رئيس برامج الأبحاث العالمية لدى جيه إل إل، إن تجاوب دبي مع واقع الجغرافيا الرقمية العالمية الجديدة، يبشر باستمرار تقديم مزيج فريد من عوامل الجذب للشركات التقنية الدولية.