«الاتحادية للضرائب» تؤكد أهمية احتفاظ المسجلين بأرقام التسجيل وكلمات السر للقيام بالتزاماتهم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية احتفاظ كل مسجل لدى الهيئة برقم التسجيل الضريبي وكلمة السر والبريد الالكتروني الخاص به الذي يقوم بإدخاله عند التسجيل للمرة الأولى مشيرة إلى أهمية هذه البيانات التي لا يستطيع المسجل تنفيذ أية معاملة ضريبية خاصة به بدونها على بوابة الخدمات الالكترونية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته أمس أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة تسجيل العديد من حالات فقدان أو نسيان مسجلين لأرقام التسجيل الضريبي وكلمات السر وعناوين البريد الالكتروني الخاصة بهم بسبب اعتمادهم على مكاتب الطباعة أو أشخاص غير مؤهلين خلال عملية التسجيل لدى الهيئة.

ودعت الهيئة قطاعات الأعمال الخاضعة للنظام الضريبي لتوخي الدقة خلال عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وعدم إسناد هذه المهمة إلى أشخاص أو مكاتب غير مؤهلة ممن ليس لديهم الخبرات الكافية في هذا المجال تجنباً للوقوع في أخطاء مشيرة إلى أن الاحتفاظ بأرقام التسجيل الضريبي يقع ضمن المسؤولية القانونية للمسجلين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وليس لدى مكاتب الطباعة. وأوضحت أنه بإمكان المسجلين إذا تطلب الأمر الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المدرجين على الموقع الرسمي للهيئة.