عروض حصرية من «سيفن تايدز» على مشاريعها في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سيفن تايدز، المتخصصة في تطوير المشاريع العقارية والفندقية الفاخرة عن إطلاق عرض حصري خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب، لثلاثة من مشاريعها البارزة في مدينة دبي.

حيث يمكن للراغبين في شراء أحد العقارات في مشاريع سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا وسيفين ريزيدنسيز النخلة وأنانتارا ريزيدنسيز النخلة حجز شقتهم الجديدة عبر زيارة جناح الشركة في المعرض ودفع 25 ألف درهم فقط.

ويحصل المستثمرون في مشاريع سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا وسيفين ريزيدنسيز النخلة أيضاً على إقامة لليلة واحدة في فندق ديوكس دبي، فيما سيحصل الزوار الذين دفعوا مبلغ الحجز في مشروع أنانتارا ريزيدنسيز النخلة على إقامة لليلة واحدة في منتجع أنانتارا النخلة.

وقال عبدالله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: يمكن لزوار جناحنا اتخاذ القرار الأنسب بمساعدة فريقنا المتمرس والذين سيكون متواجداً طيلة أيام المعرض.

ويعتبر سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا أول مشروع متعدد الاستخدامات لشركة سيفن تايدز بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار درهم، وتضم الوحدات المتبقية شقق استوديو وشققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم.

ويعتبر سيفين ريزيدنسيز النخلة ثالث مشروع للشركة في نخلة جميرا.