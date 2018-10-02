«أسبوع الإمارات البحري 2018» ينطلق 28 أكتوبر

المصدر: دبي- البيان

أنهت «سلطة مدينة دبي الملاحية» استعداداتها لاستضافة «أسبوع الإمارات البحري 2018» الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة بين 28 أكتوبر و1 نوفمبر المقبل، في خطوة داعمة لجهود توطيد قنوات التواصل بين الرواد الدوليين، ومناقشة أفضل الممارسات الدولية والحلول المبتكرة التي ترسم ملامح مستقبل الصناعة البحرية العالمية، وفق دعائم قوامها الابتكار والمعرفة والتحوّل الذكي.

ويحظى الحدث البحري الأول من نوعه على الخريطة الإقليمية باهتمام دولي لافت، كونه بوابة مثالية للاطلاع على المقومات التنافسية لإمارة دبي والدولة التي وصلت إلى مصاف العواصم البحرية الرائدة عالمياً. ويستقطب الحدث كوكبة من صنّاع القرار والمسؤولين.