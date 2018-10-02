«اقتصادية عجمان» تعتمد «الهوية» في تعاملاتها باستخدام القارئ الإلكتروني

المصدر: عجمان- البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بدء اعتماد بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وبشكل تدريجي في المعاملات في جميع مراكز تقديم الخدمة التابعة لها، وذلك بهدف تحديث بيانات المتعاملين وضمان أقصى درجات الدقة في توفير قاعدة بيانات صحيحة، ويجري الآن تطبيق استخدام أجهزة القارئ الإلكتروني لبطاقة الهوية في جميع مراكز إسعاد المتعاملين لدى الدائرة.

وقال سعود الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري بالدائرة: قرار إلزامية تطبيق تفعيل الهوية الإماراتية للمستثمرين بجميع مراكز إسعاد المتعاملين بالدائرة يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تحديث البيانات وتبسيط وتسهيل الخدمات، ما يُسهم في اختصار الوقت والجهد على المتعاملين من جانب والموظفين لدينا من جانب آخر، مع الارتقاء بمستوى عمليات التحقق من هوية المتعاملين.