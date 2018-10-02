معرض الساعات والمجوهرات في الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

ينطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» في دورته الـ45، التي تتواصل فعالياتها حتى 6 أكتوبر وسط مشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية مما يزيد على 25 دولة.

وأكد مركز إكسبو الشارقة اكتمال كل الاستعدادات لانطلاق فعاليات دورة الخريف من المعرض، الذي يُعتبر الأول والأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في الدولة والمنطقة.

ويُتيح المعرض الذي يقام مرتين سنوياً بدعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، للجمهور إمكانية الشراء المباشر، كما يُوفّر بدءاً من يومه الأول فرصاً عديدة للفوز بجوائز قيّمة، والدخول في سحوبات مغرية على أطقم من الذهب والمجوهرات إضافة إلى السحب الكبير، الذي سيتم في اليوم الأخير على سبيكة ذهبية تزن كيلو غرام مقابل كل عملية شراء بمبلغ 500 درهم، وذلك تحت إشراف غرفة الشارقة.